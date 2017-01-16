3月底展開脫歐流程 英官員：有能力應付任何風險

英國財政部經濟次官郝世民在亞洲金融論壇發言。(香港貿發局提供)

英國財政部經濟次官郝世民（Simon Kirby）今（16）日上午在亞洲金融論壇（AFF）指出，英國將在3月底展開脫歐的流程，「沒有必要拖延下去」。他同時表示，英國經濟正在恢復增長，對脫歐後的英國經濟保持樂觀，而英國的銀行資本適足充足，完全有能力應付脫歐後的任何風險。

郝世民強調，英國政府也注意到脫歐過程當中有重大的機遇，英國不但沒有離開過世界舞臺，而且和亞洲和世界的關係比以前更加緊密。他表示，英國會進一步積極地推動自由貿易以及自由市場的建立。

(工商)