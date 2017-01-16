洛馬完成第200架F-35

F-35終於交付第200架，並在路克空軍基地受訓。(圖/vehicleswallpapers)

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的F-35閃電2式聯合打擊戰鬥機（JSF）終於在2017年年初達成一個里程碑，就是在1月12日時交付了第200架機，總算是達到初部經濟批量的規模。這架F-35是屬於日本所有，現在會先交付給亞利桑那州路克空軍基地（AFB）的國際訓練團隊來培訓。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，自從2011年5月第一架F-35A交給美國空軍以來，洛馬公司與聯合計劃辦公室（JPO）費時接近六年才完成第200架戰機，在這段時間裡，F-35的總飛行時數為 75,000小時，另外同時培訓380多名飛行員和3,700名維護人員。

根據目前官方記錄，澳洲需要100架F-35A、加拿大65架F-35A（可能會改單，需要重新啟動採購程序）、丹麥30架F-35A、以色列33架F-35A、義大利為60架F-35A和30架F-35B、日本42架F-35A、荷蘭37架F-35A、挪威52架F-35A、 韓國40架F-35A、土耳其100架F-35A、英國138架F-35B、美國空軍1,763架F-35A; 美國陸戰隊353架F-35B和67架F-35C、美國海軍為260架F-35C。

因此，F-35A的生產量2322架，F-35B有521架，F-35C是327架。美軍自己佔的比重最多，因此要是新任總統川普打算減產甚至取消，就會造成極大的影響。目前認為是艦用型F-35C處境最危險，最可能被取消生產。

目前F-35第10批量（不包括發動機）的單位成本為9,140萬美元（三種子型的平均值）。洛馬丁公司計劃到2019年時F-35A（最便宜的空軍型）單位成本可以降低到 8500萬美元。

(中時電子報)