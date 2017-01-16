恐怖!廣東翻新舊衣部分來自停屍間

陸媒調查發現，有廣東不法商家透過翻新進口舊衣，聲稱可搖身變成全新進口服。有業內人士更指出，部分舊衣是來自垃圾場和停屍間。

大陸媒體臥底調查，廣東碣石鎮一個舊衣加工場，其中一名舊衣從業者表示，若舊衣帶有「血漬」，只需用洗衣機「洗一下就行了」，更承認「有的是從死人身上脫下來的」。當記者詢問舊衣有否消毒，一位男性從業員更笑稱「消個屁消毒」，更表示「回去燙起來搞個牌，賣給貿易商，那就跟新的全部一樣」。

(旺報)