恐怖!廣東翻新舊衣部分來自停屍間
陸媒調查發現，有廣東不法商家透過翻新進口舊衣，聲稱可搖身變成全新進口服。有業內人士更指出，部分舊衣是來自垃圾場和停屍間。
大陸媒體臥底調查，廣東碣石鎮一個舊衣加工場，其中一名舊衣從業者表示，若舊衣帶有「血漬」，只需用洗衣機「洗一下就行了」，更承認「有的是從死人身上脫下來的」。當記者詢問舊衣有否消毒，一位男性從業員更笑稱「消個屁消毒」，更表示「回去燙起來搞個牌，賣給貿易商，那就跟新的全部一樣」。
(旺報)
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