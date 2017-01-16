綠委自製紅包袋 盼同志出櫃平安愉快
春節將至，民主進步黨籍立法委員林靜儀特別準備6款「雞力」紅包袋，印上各種直白用語，更融入婚姻平權議題「別問我結婚的事，我在等修法」，盼大家能「出櫃得平安愉快」。
林靜儀上午在立法院舉行記者會，公布新年「雞力（激勵）紅包袋」，袋上印有創意直白用語，像是「這一年辛苦了，明年回你家吃年夜飯吧」、「別問我收入了，你們才是我最大的財富」等，林靜儀說，很多女性和年輕人在過年時，多多少少遇到傳統壓力，希望趣味又有點直白的紅包袋，能成為過年時溝通的平台小物。
林靜儀表示，年輕人都很有創意也很喜歡直白的用語，印在紅包袋上就可以直接表達自己的心意，或者回應別人關心的問候；為因應各種狀況，特別印了6種版本創意紅包袋。
另外針對婚姻平權議題，林靜儀國會辦公室也不忘準備上面印著「別問我結婚的事，我在等修法」以及「不要再問我什麼時候要結婚，我很幸福」的紅包袋，期盼被關心和關心的朋友們彼此會心一笑，她也說，希望大家能「出櫃得平安愉快」。1060116
(中央社)
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