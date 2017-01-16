傳退將赴陸改罰鍰 行政院：尚未定案
退役將領到中國大陸參加官式活動引發爭議，行政院長林全指示相關部會研議視情節停止退休俸，但媒體報導行政院傾向改為罰鍰，行政院發言人徐國勇對此表示，一切尚在研議中，尚未定案。
吳斯懷等多名台灣退役將領去年出席中共「紀念孫中山誕辰150週年」活動，引發爭議。
林全當時在行政院會嚴正表示，30餘名退役將領的行為，已違背其對國家忠誠的義務，並做了不良示範，不但引起民眾不滿，也暴露出目前高階且從事特定職務的政務、公務或軍職人員，在退役離職後的管制欠缺完整規範，影響國家安全和社會觀瞻，應即時處理。
林全指示政務委員林美珠邀集相關部會研議，如違反相關規範時，應視情節停止其退休俸、已領的各項功勳章、服務獎章等。
媒體報導，官員透露，行政院傾向涉密層級高的官員與將領，管制3年後，由原機關自行決定是否繼續列管報備，若違規不會取消退休俸，而是處罰鍰新台幣1至5萬元。
徐國勇上午受訪表示，僅是有人提出罰鍰的主張，目前尚未定案，等到政策確定後會向大眾說明。1060116
(中央社)
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