砂石車疑搶快左轉 機車閃避不及撞上

我要評比

車禍現場。（葉書宏翻攝）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

56歲池姓男子今上午8時許，駕駛砂石車行經新北市中和區環河西路、光環路口，砂石車要左轉光環路，疑因搶快、未等左轉燈號，20歲劉姓男子騎乘機車、閃避不及直接撞上，機車卡在砂石車下，所幸劉男僅全身多處擦傷，送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)