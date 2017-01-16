兩公約國際審查 陳建仁盼成亞洲指標人權國家

我國兩公約第二次國家報告國際審查會議今日起展開，副總統陳建仁出席開幕式時表示，希望透過審查模式，讓國際社會更加瞭解我國在人權發展上的努力與進展，也期許我國成為亞洲最具指標之人權國家。

兩公約國家報告審查會議16日至18日於張榮發基金會國際會議中心舉辦，共有10位國際人權專家擔任國際審查委員，來台審查我國兩公約第二次國家報告，並就我國重要人權議題，與我國政府機關代表及來自國內外的人權團體，透過對話的方式進行廣泛且深入的討論。

陳建仁今日表示，我國自2009年施行兩公約以來，已提出2次國家報告，本次已是第2次辦理國際審查會議，自提出初次國家報告後的4年來，政府在促進及保障人權方面所做的努力，已有長足的進步及相當的成果，希望透過此審查模式，讓國際社會更加瞭解我國在人權發展上的努力與進展，政府亦將持續以落實民主法治及人權保障作為施政基石。

陳建仁也提到，即使我國無法參與聯合國人權體系，仍努力將重要國際人權公約國內法化，目前聯合國9大核心國際人權公約中，除「消除一切形式種族歧視國際公約」在我國退出聯合國前已簽署、批准並於1971年生效，近幾年，我國陸續以制定施行法方式完成「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」等5項國際人權公約之國內法化。

陳建仁說，目前尚有「禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約」、「保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約」及「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」尚未國內法化，目前相關主管機關已積極進行國內法化之推動，希望讓全民共享民主、法治及人權的成果，也期許我國成為亞洲最具指標之人權國家。

法務部表示，兩公約及世界人權宣言是聯合國最重要之人權文書，其落實情形與每個人都息息相關，本次審查範圍包括勞動權、土地正義、原住民權益、適足生活水準、公平審判、言論自由等，審查過程已全程於專屬網站線上直播(含同步口譯及手語翻譯)，歡迎民眾鬥陣來關心我國人權發展現況。

(中時)