MLB》包爺降價求售 金鶯可能回頭競逐

包提斯塔(左)降價求售，兩支強隊似有意出手網羅。(美聯社資料照)

「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)至今新東家未定，如今可能逼不得已「降價求售」，原本不太可能搶人的印地安人、金鶯，現在都傳出與包爺洽談的動作，美媒16日報導甚至直言，金鶯如果因為球迷反彈忽略包爺，是很愚蠢的行為。

包爺原本離開藍鳥，期望從自由市場獲得一紙長約，然而卻乏人問津，於是他不得已選擇與藍鳥重啟談判，甚至願降價回鍋，但藍鳥只願給他一年1720萬美金合格報價，雙方未能達成共識，使得他仍只能在市場上流浪。

不過，現在包爺願意自貶身價，反讓兩支強隊開始醞釀搶人，美媒昨報導指出，本來宣告不再補強的印地安人，似乎有打算再搶下這門重炮，此外《CBSSports》史奈德(Matt Snyder)報導，消息指出因球迷不愛包爺、表示絕對不加入戰局的金鶯，似乎也打算投身競逐行列。

史奈德認為，如果金鶯為球迷的感受放掉包爺，是相當不智的行為。為什麼這麼說？首先是金鶯現規劃的指定打擊及右外野人選，身手皆不如包爺；再者，下賽季他們的開路先鋒，總教練修瓦特(Buck Showalter)現屬意讓瓊斯擔綱，但他打擊率2成65、上壘率3成10、保送少的成績，顯然不適合那個位子。

反觀包爺，他選到的保送次數，2011年(132次)及2015年(110次)在美聯排名第1，過去7個球季上壘率也有3成87，儘管他打擊下滑，又已經36歲，但應仍有一定水準的上壘率。至於簽下他，金鶯該如何安撫球迷？史奈德直接了當的說，當包爺打出第一轟甩棒的那一刻，他們就會認同他了。

(中時電子報)