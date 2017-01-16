男子臉書PO文炸掉小港機場 違民航法起訴

蘇姓男子去年10月化名「手塚剛毅」等名以日文在臉書社團PO文，揚言在小港機場放炸彈，警方逮人後他坦承因為跟母親回大陸探親，不想回國才以此方式留言，高雄地檢署依違反民用航空法將他起訴。

警方調查，25歲蘇男化名「手塚剛毅」、「吳剛毅」，在「日台交流廣場」等臉書公開社團以日文PO文「請小港國際機場的人注意，今日下午5點我會帶炸彈進去，把整個機場炸掉，附近居民也會橫屍遍野 （我是國小三年級)」。

雄檢認為，蘇男散布不實訊息，致臉書不特定多數人瀏覽後，心生畏懼轉載，蘇男PO文當日下午5時許返台後被捕，檢方認定他觸犯散布危害飛航安全不實訊息罪，但因他已自白犯罪，向高雄地院聲請簡易判決處刑。

(中時)