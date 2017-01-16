癌友貢獻專長，幫獨居老人改造貨櫃屋

謝宗友（左一）與樹德科大學生謝佳霖（左二）等人合力替獨居老人改造老舊貨櫃屋。（林宏聰攝）

大家今天到蔡謝蘭花阿嬤家貼春聯，將貨櫃屋改造得喜氣洋洋。（林宏聰攝）

蔡謝阿嬤想起當年2個兒子相繼過世，仍忍不住流淚，一旁的學生趕緊跑來和她聊天。（林宏聰攝）

謝宗友口腔癌復發4次，治療時深受社會幫助，他發願回饋卻苦無財力，只有10多年工地經驗，經華山基金會媒合，他替高雄市大寮區獨居老婦蔡謝蘭花改造貨櫃屋，除鏽、上底漆短短2天內完成，完工隔天即入院開刀，奉獻精神令社工好感動。

57歲謝宗友過去香菸、檳榔不離身，5年多前發現罹患舌癌、口腔癌，切除舌頭後仍四度復發，治療期間因無法工作，深受各社福團體照顧，他銘記在心，病情好轉後即到處詢問志工服務機會，盼能回饋一己之力。

「謝大哥插著鼻胃管來說要當志工，我們都嚇一跳！」華山基金會大寮站長蔡慰歷細問才知謝宗友當了15年營建工人、3年工頭經驗，房屋修繕方面幾乎樣樣通，正好獨居10多年的蔡謝蘭花貨櫃屋年久失修，於是趁年前請謝宗友來改造一番。

謝宗友接獲任務時即將開刀拔鼻胃管，他全力趕工，2天內完成前置作業，由樹德科大應用設計研究所學生接手彩繪。學生謝佳霖說，大家花1個月畫出天燈、鴿子，包括底色、圖樣均擲筊問過蔡謝阿嬤家中供奉的神明，祈願阿嬤順利平安。

「我都80幾歲了，大家還這麼幫忙，我很感謝！」蔡謝蘭花想起2個兒子相繼罹癌過世，忍不住落淚，但謝宗友、謝佳霖及樹德科大學生們16日特別到她家陪圍爐，也為阿嬤的貨櫃屋貼上春聯，為獨居小空間帶來一絲年節氣氛。

(中時)