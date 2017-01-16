川普團隊稱聯調局長將留任

川普提名的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）周日表示，川普並不打算換掉美國聯邦調查局（FBI）局長科米（James Brien Comey,Jr.）。

蒲博思在美國廣播公司的採訪時說，在過去的幾個星期裡，我們和他有著很好的互動關係，他很有能力。

科米在2013年出任FBI局長，但在本屆美國總統選舉期間飽受民主黨和共和黨的批評。

共和黨人抱怨他在去年7月，對前國務卿希拉蕊的私人祕密電子郵件的調查，認為不需要刑事起訴的結論。當他在11月8日選舉前兩個星期表示將重新開始調查時，民主黨人火了，一些人後來把希拉蕊的失敗怪罪他。

他還被批評，在調查俄羅斯電子郵件駭客影響美國總統選舉，被認為不作為。

(旺報)