蜜拉喬娃維琪女兒來電 記者會上曬幸福

好萊塢女星蜜拉喬娃維琪今天上午和「惡靈古堡：最終章」導演老公保羅安德森出席記者會，有趣的是，記者會中女兒突然來電，夫妻倆接起視訊電話和女兒即時分享台灣現況。

睽違20年再度來台的蜜拉喬娃維琪，上次來台是為了宣傳「第五元素」，這次帶著首次來台的導演老公保羅安德森，宣傳「惡靈古堡：最終章」。

蜜拉喬娃維琪從昨晚抵台就展現親民作風，不僅在機場幫粉絲簽名，今天在記者會現身更是毫無架子，夫妻倆也在台上互誇對方。記者會中大女兒突然來電，夫妻倆也接起電話，蜜拉喬娃維琪對女兒說，「寶貝，我們在記者會上，我們不能講電話，等等打給妳」。

保羅安德森也將手機轉一圈，讓女兒感受台灣記者會現場，掛上電話後也對女兒線上親吻，一家人在鏡頭前曬幸福。

蜜拉喬娃維琪說，大女兒之前有在「惡靈古堡」系列演出，「她很想來台灣，因為聽說台北有最大的Hello Kitty商店，她很傷心，也許下次帶她來」。

蜜拉喬娃維琪在拍「惡靈古堡：最終章」前生第二胎，因此在拍攝期間，有一個粉紅色的帳篷是她的哺乳室，有時拍完戲就去餵母乳，有趣的是她說，旁邊還會有很多「殭屍」來和才四個月大的二女兒打招呼。

「惡靈古堡」系列受到全球影迷喜愛，保羅安德森今天也大讚，「核心就是我旁邊這位，蜜拉投入很多，沒有她不可能有這部很棒的電影」，坐在一旁的蜜拉也大方地回，「哎呦，我老公真愛開玩笑，但這就是我為什麼嫁給他的原因」。

保羅安德森也提到，他受亞洲電影影響頗多，也希望朝導演李安「臥虎藏龍」方向邁進，他也很欣賞李安，尤其兩人都是同個時期在好萊塢拍片，當時就有好萊塢的記者報導，「我們都是來自境外的導演，但都在拍好萊塢境內電影的導演」。

記者會結束前，電影公司也安排兩人和「東方殭屍」互動，只見蜜拉拿著手中黃色的符咒貼在東方殭屍額頭上，殭屍就停止不動，玩得很開心，她更直言，「我很愛殭屍」，每回在片場，飾演殭屍的演員都得提前4小時化妝，無論冬天、夏天他們都很辛苦，是很棒的一群演員。

今晚蜜拉、保羅安德森也將出席「惡靈古堡：最終章」首映會，與台灣粉絲會面。1060116

(中央社)