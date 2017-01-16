川普藉台挑釁 陸官媒：再這樣絕不客氣

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中國大陸官媒今天表示，美國總統當選人川普藉台灣挑釁大陸，大陸自始至終保持克制，若川普上任後繼續如此作為，北京絕不會善罷甘休。

路透社報導，川普去年12月打破數十年慣例，接了台灣總統蔡英文的賀電，還質疑美國有必要恪守「一個中國」政策。

川普在美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）13日刊出的專訪中表示，是否恪守「一中」政策仍有待商榷。

英文「中國日報」今天對此指出：「如果川普上任後執意走此險棋，北京別無選擇，絕不會善罷甘休，雙方交流將無可避免地進入激烈交鋒且傷害彼此的時期。」1060116

(中央社)