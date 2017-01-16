台男林智仁走私毒品 日本落網
日本多家媒體報導，掌管東京都警務的警視廳今天宣布，63歲台灣男子林智仁涉嫌違反興奮劑（毒品）取締法遭到逮捕。日警研判，林嫌是台灣大規模走私毒品組織的成員。
日本媒體今天根據警視廳組織犯罪對策5課公布的資訊報導，自稱是公司職員的林智仁涉嫌走私毒品遭到日本警方逮捕。
日媒報導，林智仁涉嫌於去年7月從台灣將安非他命藏在金屬製的筒內，經由香港走私到日本成田機場，違反日本的興奮劑取締法（以營利為目的），遭日警逮捕。這批毒品市價約6200萬日圓（約新台幣1700萬元），林智仁則否認走私毒品。
警視廳組織犯罪對策5課表示，懷疑林智仁是台灣的大規模走私毒品組織的成員，將毒品走私到日本、馬來西亞等亞洲國家。
林智仁走私毒品的接觸對象是1名50歲的男子，這名男子已因違反興奮劑取締法遭起訴。去年12月，日本厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締官奧村憲博因涉嫌隱匿毒犯等罪名遭逮捕，並得知這名50歲男子是提供奧村線報的線民，日警繼續追查出相關涉案人。
日警研判，林智仁與這名50歲男子共謀，已分多次將大量安非他命走私到日本。1060116
(中央社)
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