區長改機要任命 藍委：堅決反對

國民黨團首席副書記長王育敏今天對於區長改由市長任命機要人員出任表示，堅決反對。她說，現行區長有事務官經驗，熟悉法令，機要是首長親信，恐以政治服務為取向。

媒體報導，民進黨立委羅致政、陳其邁、陳亭妃與陳賴素美等人提出地方制度法部分條文修正草案，區長「由市長以機要人員方式或依法任用」 ，遭指開地方自治倒車；還有人認為將淪為選舉綁樁，嚴重破壞文官體制。

對此，國民黨立法院黨團今天召開「區長變綁樁工具人 踐踏文官何時休？」記者會。國民黨團首席副書記長王育敏表示，國民黨團堅決反對綠委提出的修正案，區長不可以用機要人員的方式任命。

王育敏指出，蔡政府上任後嚴重破壞現行文官體制，分官位置不夠，現在還要用區長來作為政治綁樁，國民黨團沒有辦法接受國家體制被蔡政府糟蹋，蔡政府治國，心中只有分官，沒有把民生經濟擺在優先考量。

國民黨團副書記長李彥秀說，民進黨破壞文官體制，從中央到地方大小通吃、吃相難看。民進黨過去在野批評鄉鎮首長選舉是黑金政治，擬改為文官派任，執政後卻為了選舉綁樁酬庸，將區長改為機要職，大開民主倒車。

王育敏說，現在區長是從文官體制拔擢，有事務官經驗，熟悉各項行政法令，執行上不會有違法之虞，或受政治任命奉迎上意的考量，機要人員講白話就是縣市首長親信，是一種酬庸，恐會以政治服務為取向。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院過去也曾經為了里長問題討論過，目前區長可機要任命的相關提案，委員會現在還沒通過，尊重委員會審查結果。1060116

(中央社)