呼籲投資中南美 蔡正元：小英家族自己先做

總統蔡英文結束外交出訪後，返國在桃園機場發表簡短談話。（資料照/陳麒全攝）

蔡英文總統剛結束中南美訪問，鼓勵在美僑胞，前往中南美洲尋找投資的機會，「即使不投資，當觀光客也可以。」國民黨政策會執行長蔡正元表示，舉雙手贊成，但請小英家族企業以及小英母親、兄長先以身作則，不要自己家族不做，卻拿台灣人的納稅錢，硬逼公營企業去當冤大頭。

蔡英文甫結束中南美友邦出訪，她在出席舊金山僑宴時表示，中南美洲國家已脫離過去的動亂，開始走向國家的建設，「每一位總統、每一位治理國家的人都希望自己的國家好，希望有人幫忙他們建設國家，這也是身為好朋友的我們要提供協助的地方」，她鼓勵在美僑胞，前往中南美洲尋找投資的機會，「即使不投資，當觀光客也可以。」

國民黨政策會執行長蔡正元表示，蔡英文鼓勵投資中南美洲，舉雙手贊成！但請蔡英文率先帶領正中企業、東道公司、富鈦投資赴中南美洲投資。更請蔡英文下令同父同母兄長蔡瀛陽、異父同母兄長張柏年不要炒台灣的地皮；不要炒宇昌、浩鼎的股票，改去炒中南美洲的地皮和股票。

蔡正元說，相信蔡英文如此以身作則必定可以鼓動台商，前進中南美洲，新南向到東南亞，完成麥哲倫式的環球投資壯舉。但請蔡英文不要自己家族不做，卻拿台灣人的納稅錢，硬逼公營企業去當冤大頭。

(中時電子報)