英國取消中國人2年多次簽證

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中國僑網16日消息，據歐洲《星島日報》報導，英國內政部最新發布關於英國訪問簽證核發的最新指引（Visit Guidance），其中，取消了對中國大陸民眾2年多次訪問簽證試驗計畫（2 year China visit visa scheme pilot）。

英國內政部日前發布最新版移民及簽證指引。據悉，作為簽證官在針對核發非歐盟居民申請赴英訪問簽證時的參考依據，新版指導報告對舊版內容作出以下修改：

•永居身份不適用於辦理申請英訪問簽證。

•強制拒簽（mandatory ground）必須清楚列出原因。

•申請人與其國籍的關連性過低可能被拒簽。

•持長期訪問簽證不能在英留學。

•因私人醫療原因赴英訪問的病患之親友、看護等不適用於陪同訪問簽證。

•英對中2年多次訪問簽證條例被移除。

•英對中2年多次訪問簽證從該指南中被移除。

•已發出的訪問簽證會被取消或提早終止。

(旺報)