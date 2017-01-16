郝龍斌：應去除參選黨主席連署門檻
有意參選國民黨主席的郝龍斌今天出席前行政院長江宜樺的「長風文教基金會」成立記者會受訪表示，國民黨主席的參選門檻已經夠多了，連署動員的人力和經費，對參選人也是困擾，他主張應該去除參選連署這個「不必要的門檻」
依現行規定，參選國民黨主席除了要有中央委員或中央評議委員的身分外，還要爭取3%有效黨員的連署。郝龍斌表示，國民黨主席的參選門檻已經夠多了，過去曾發生得票數比連署數要低的現象，篩選後的有效連署比例不到五成，連署動員的人力和經費，對參選人也是相當大的困擾，常常也成為有意承擔的候選人(表達)參選意願的門檻，他主張應該把連署這個不必要的門檻去除掉。
針對詹啟賢參選黨主席至於前副主席詹啟賢可能也將投入主席選舉，郝龍斌說，詹是他非常好的朋友、也是人才。在黨中央服務時很辛苦，「也有點委屈」、「我個人希望他還有跟我合作的機會」。
至於今（16）日出席長風基金會成立活動，郝龍斌說，他跟江宜樺、葉匡時是長期的好朋友，所以到這裡給他們祝福、打氣。尤其他完全認同長風基金會的看法，民主政治，政黨應該用政策競爭、而不是意識形態競爭。
不過，江宜樺則在致詞後受訪表示，他今天都沒有邀請政黨負責人出席，因此連馬總統都未邀請，而郝龍斌是聽到基金會將成立，自己主動表示要來。卸下公職後沉潛多時的江宜樺重新浮上檯面，大動作受到政壇矚目，但江說，基金會不是他個人舞台。
(工商)
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