罕見！炒飯炒不動 女子重建陰道拾「性」福
32歲還沒有月經，女子陰道、子宮全無！一名32歲女性與男友發生親密關係時，男友「不得其門而入」，性交困難而就醫，檢查後發現，她雖然性染色體、卵巢、外生殖器皆正常，不過竟沒有陰道與子宮，從青春期後，月經從未來過，為改善性生活，醫師利用腹膜為她重建陰道，重拾「性」福。
先天性無陰道症也叫「苗勒氏管不發育症候群」，三總婦產部主任余慕賢說，主要是胚胎發育過程的異常，導致子宮與陰道缺損，發生率約為4000到萬分之一，這些女性仍會有正常的第二性徵，有卵巢、賀爾蒙分泌功能都正常，但可能因子宮、陰道不全，而出現沒有月經或性交困難狀況。
這名32歲女性青春期過後從未有過月經，過去到婦產科診所檢查，但因未影響生活，也不以為意，直到最近交男友，與男友發生性行為時，出現「找不到門」的窘境，才到三總求助。
三總婦產部醫師許博超指出，患者女性染色體、卵巢、賀爾蒙都正常，內診發現沒有陰道，超音波顯示子宮缺損，在與患者溝通後，決定手術重建人工陰道。手術使用改良的腹腔鏡手術，將腹膜以「Z字型」方式切開，同時在陰道口處切開，建置一個人工陰道。
由於人工陰道不使用，會逐漸萎縮，因此醫師也建議患者出院後持續使用陰道擴張棒，余慕賢說，目前患者的陰道一切正常，與男友性生活也相當美滿。對於先天性陰道、子宮缺損的患者，這項手術，健保也有給付。
余慕賢提醒，女生若到16歲都沒有月經，就應到婦科檢查，月經不來的原因有很多，可能是先天性無陰道症，也可能是處女膜無法打開，以致經血流不出，他過去到非洲義診，就曾遇過一名少女，5年的月經排不出，整個子宮都是血水。
(中時)
關鍵字：陰道、子宮、月經、苗勒氏管不發育症候群
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