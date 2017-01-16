富邦開訓新氣象 葉總：今年只有變強

富邦悍將春訓開訓典禮。（葉姵妤攝）

義大犀牛去年奪下總冠軍，易主後以「富邦悍將」新身份在中職亮相，今天(16日)在高雄燕巢舉行富邦首次春訓開訓典禮，展現新球隊的新氣象。談起今年球隊的不同，總教練葉君璋表示，除了身上的球衣顏色變了之外，「只有變強而已。」

富邦向義大租借的燕巢基地，球場內都已包裝上富邦悍將的LOGO佈置，球隊專屬巴士也在今天亮相，在領隊蔡承儒的帶領之下，球隊新成員包括春訓的3名外籍教練、二軍投手教練郭勇志，以及近期網羅的投手增菘瑋等，全員到齊。

富邦悍將新巴士。（葉姵妤攝）

領隊蔡承儒在開訓典禮上向全隊勉勵，「感謝各位去年的努力，拿下總冠軍，今年也要捍衛總冠軍。」而呼應過去葉總時常提到要建立球隊文化的想法，蔡承儒表示：「建立球隊文化非常重要，球賽有輸有贏，但環境和文化我們可以一起努力建立。」

已在去年達成總冠軍目標，對於新球季，葉總透露，今年在各方面的要求將比去年更多，「每年都希望球隊有些成長，今年會在細節上特別要求。」他也期望球員能抱持「讓自己變強百分之十」的心態，「只要記得，大家都是為了胸前的球隊和家人而努力。」

(中時電子報)