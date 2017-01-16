富邦開訓新氣象 葉總：今年只有變強
義大犀牛去年奪下總冠軍，易主後以「富邦悍將」新身份在中職亮相，今天(16日)在高雄燕巢舉行富邦首次春訓開訓典禮，展現新球隊的新氣象。談起今年球隊的不同，總教練葉君璋表示，除了身上的球衣顏色變了之外，「只有變強而已。」
富邦向義大租借的燕巢基地，球場內都已包裝上富邦悍將的LOGO佈置，球隊專屬巴士也在今天亮相，在領隊蔡承儒的帶領之下，球隊新成員包括春訓的3名外籍教練、二軍投手教練郭勇志，以及近期網羅的投手增菘瑋等，全員到齊。
領隊蔡承儒在開訓典禮上向全隊勉勵，「感謝各位去年的努力，拿下總冠軍，今年也要捍衛總冠軍。」而呼應過去葉總時常提到要建立球隊文化的想法，蔡承儒表示：「建立球隊文化非常重要，球賽有輸有贏，但環境和文化我們可以一起努力建立。」
已在去年達成總冠軍目標，對於新球季，葉總透露，今年在各方面的要求將比去年更多，「每年都希望球隊有些成長，今年會在細節上特別要求。」他也期望球員能抱持「讓自己變強百分之十」的心態，「只要記得，大家都是為了胸前的球隊和家人而努力。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。