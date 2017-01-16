大型鬼蝠魟入網 漁船靠港引目光
一艘高雄籍漁船昨晚在台南將軍外海作業時，意外捕獲一隻重達600多公斤的鬼蝠魟。相關單位接獲通報後，今天到將軍漁港採樣、記錄後，交由漁民自行處理。
高雄籍海鑫號漁船上午將這隻大型鬼蝠魟帶到將軍漁港，花了好大功夫吊上岸。台南市漁港及近海管理所及海巡署五一大隊接獲通報後，隨即前往進行採樣、記錄。
台南市漁港所近海管理組技士楊政霖表示，鬼蝠魟尚未被世界保育組織和台灣列入保育魚種。但漁業署已自去年開始要求漁民，捕獲後要通報漁政單位記錄、採樣；若無相關學術研究需求，漁民可自行標售。
這隻鬼蝠魟經丈量後，體盤長、寬各為213公分、470公分，口寬有70公分，重量超過600公斤，體型相當龐大。經漁港所聯絡學術單位後，沒有接獲學術研究的需求，最後交由捕獲的漁民自行處置。
海鑫號漁船船長說，昨晚到將軍外海捕捉刺鯧時，漁網意外網住這隻鬼輻魟，花了1個多小時才拉上船。因魚網破損，這趟出海行程也提早結束；鬼蝠魟的經濟價值不高，拍賣可能也賣不掉，還得花錢補漁網，算運氣不好。1060116
(中央社)
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