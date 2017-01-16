持友人卡意外抽中汽車 婦提告敗訴確定
莊姓婦人持友人百貨公司集點卡消費，意外抽中汽車，不滿友人賣車後僅給18萬元而提告。高等法院今天認定車賣44萬元，扣稅後剩36萬元，莊婦獲得一半錢合理，判她敗訴確定。
全案緣於莊姓婦人在民國103年10月底赴遠東百貨消費逾新台幣1萬元並以友人的集點卡（HAPPYGO卡）登記抽獎，幸運抽中汽車一部，價值62萬9000元。友人謊稱集點卡遺失，重新發卡後兌獎並以44萬元將汽車賣掉，導致莊婦持卡兌獎被拒。莊婦對友人提起返還不當得利訟訴。
一審法院認定，汽車為陽春款，以八折價（44萬元）被收購符合行情，扣除稅款7萬6435元，剩下36萬3565元，判友人應支付一半18萬1783元給莊婦；友人未提上訴確定，莊婦則認為車子是她的而提起上訴，要求友人應給足62萬9000元，等於須再給付44萬7217元。
台灣高等法院今天宣判，認為莊婦上訴無理，獲賠車價一半金額合理，判她敗訴確定。
此外，莊婦為抽中汽車一事，另對百貨公司提起請求給付贈與物訴訟，要求百貨公司應把汽車送給她，台灣高等法院在民國104年底判她敗訴確定。1060116
(中央社)
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