3韓女遊台受害 觀光局：個案

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3名韓國女遊客來台旅遊被不肖計程車司機侵害，交通部觀光局今天說，這是個案，並譴責犯案司機行徑。觀光局也關注韓國當地輿論，將視情況適時說明。

觀光局發布新聞稿嚴厲譴責犯案司機行徑，不僅破壞對大多數良善計程車業者、司機的信賴，也破壞台灣觀光國際形象。

觀光局表示，已責成駐首爾辦事處，視韓國當地輿論情形，適時說明，讓韓國民眾了解，台灣會秉勿枉勿縱，對違法者給予制裁，給受害者公理與交代。

觀光局說，得知消息後隨即洽詢警政單位了解偵辦情形，並已與韓國觀光公社台北支社辦事處聯繫，表達可提供3名韓國女性相關協助，觀光局長周永暉也將致電韓國駐台代表，表達關心。

觀光局說，這件計程司機侵害女遊客案屬個案，台灣仍是旅遊安全地點，將持續督促相關權責單位，加強管理及安全維護。

觀光局也啟動協調計程車主管機關強化直轄市交通局管理，對涉案計程車司機及其車行倘確有違反運輸業管理規則及公路法等規定，應予以罰鍰及吊扣或停止其營業之一部或全部，並吊銷其非法營業車輛牌照，並請警政單位協助違法查緝及預防，避免類此案件再發生。1060116

(中央社)