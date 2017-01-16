涉撞死清大博士生 男殺人罪起訴
胡姓男子去年6月某日深夜，涉嫌在新北市開車撞死一名清華大學物理研究所林姓博士生；台北地檢署今天依殺人罪起訴胡男。
這起案件源於去年6月22日晚上11時許，胡男開車行經新北市新店區中興路3段與民權路口時，涉嫌闖紅燈並迴轉，撞上走在斑馬線上的林男及另一名許姓女子。
檢警調查，林男當時卡在胡男的車底，被拖行約50公尺，送醫急救不治，許女則是手腳等部位有擦傷、挫傷；此外，林男撞人後，涉嫌將林男隨身攜帶的筆電燒毀滅證。
胡男到庭應訊時否認犯行，稱自己沒有闖紅燈，也說當時車內音樂很大聲、車窗玻璃隔熱紙太黑，不知道自己有撞到人；滅證部分，是林男的電腦包卡在車底摩擦起火所致。
北檢檢察官調查現場監視器畫面等證據，並比對目擊者證詞發現，胡男撞到人後車身有產生晃動，林男與許女是在綠燈下才過馬路，胡肇事後還逃逸，涉犯殺人罪。
燒毀林男筆電部分，檢方認為胡男是要湮滅對自己不利的犯行證據，而非湮滅他人犯行證據，與湮滅證據的構成要件不符，此部分做出不起訴處分。
據了解，本案還衍生出一起案外案；去年10月，胡男疑畏罪想自殺，持改造手槍朝自己的太陽穴開槍，但後來僅受輕傷，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將其起訴。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。