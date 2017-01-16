涉撞死清大博士生 男殺人罪起訴

我要評比

胡姓男子去年6月某日深夜，涉嫌在新北市開車撞死一名清華大學物理研究所林姓博士生；台北地檢署今天依殺人罪起訴胡男。

這起案件源於去年6月22日晚上11時許，胡男開車行經新北市新店區中興路3段與民權路口時，涉嫌闖紅燈並迴轉，撞上走在斑馬線上的林男及另一名許姓女子。

檢警調查，林男當時卡在胡男的車底，被拖行約50公尺，送醫急救不治，許女則是手腳等部位有擦傷、挫傷；此外，林男撞人後，涉嫌將林男隨身攜帶的筆電燒毀滅證。

胡男到庭應訊時否認犯行，稱自己沒有闖紅燈，也說當時車內音樂很大聲、車窗玻璃隔熱紙太黑，不知道自己有撞到人；滅證部分，是林男的電腦包卡在車底摩擦起火所致。

北檢檢察官調查現場監視器畫面等證據，並比對目擊者證詞發現，胡男撞到人後車身有產生晃動，林男與許女是在綠燈下才過馬路，胡肇事後還逃逸，涉犯殺人罪。

燒毀林男筆電部分，檢方認為胡男是要湮滅對自己不利的犯行證據，而非湮滅他人犯行證據，與湮滅證據的構成要件不符，此部分做出不起訴處分。

據了解，本案還衍生出一起案外案；去年10月，胡男疑畏罪想自殺，持改造手槍朝自己的太陽穴開槍，但後來僅受輕傷，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將其起訴。1060116

(中央社)