富邦開訓 葉君璋：打出悍將式球風
中華職棒上季總冠軍富邦悍將今天展開春訓，總教練葉君璋說，「今年球隊要變更強，打出悍將的球風。」
美式球風目前是中職主流，富邦悍將及其前身義大犀牛都有美籍教練，但葉君璋說「我們已經沒有美式、日式的分別，我們已經進化了，我們叫作悍將式」。
他認為不管是美式、日式都有優點，球隊只要有想法、有概念，經過消化吸收，形成自己的台灣式的訓練會更好，「美國也有來自亞洲的影響，日本也在學習美國」。
葉君璋致詞時感謝全隊，去年在各界不看好的情況下，拿到總冠軍，棒球是團隊合作，這都是全隊上下包括防護員、練習生、行政人員的合作。
葉君璋說，今年除了努力，更要把細節做好，只要變強10%就好。
葉君璋表示，「我們來自各地，有的還遠自美國，但是都穿上同一件球衣，要為了胸前這個隊名奮鬥，我們也要為了我們的家人奮戰，因為家人是我們最無私的後盾。」
領隊蔡承儒介紹新進教練郭勇志、投手增菘瑋入隊，他說接手球隊時間較短，但各方面也逐步到位，球員宿舍3月中完工，很多事情都是第一次，很有新鮮感，接下來會朝向葉君璋建議「建立球隊文化」。
全隊拿起毛筆寫春聯，蔡承儒寫「悍」，希望「團隊合作打出強悍球風」；葉君璋寫「將」，「將就是頭，希望球隊在中職起帶頭的作用」。1060116
(中央社)
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