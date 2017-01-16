愛愛找不到入口 她就醫驚覺沒陰道

一名32歲女性，日前與男友發生性行為時竟「不得其門而入」出現性交困難，就醫才發現她竟沒有陰道，經手術重建，2個月後重新找回性福。

收治患者的三軍總醫院婦產部主任余慕賢表示，該名女性罹患的是「先天性無陰道症」（Vaginal agenesis），又稱「苗勒氏管不發育症候群」是一種罕見的先天異常，一般的發生率約4000分之1到1萬分之1。

余慕賢說，「先天性無陰道症」主要是因胚胎發育時苗勒氏管沒有發育造成子宮及陰道缺損，這些患者仍然有正常的女性染色體、卵巢與賀爾蒙分泌功能，所以這類患者仍具有正常的女性第二性徵，看起來和一般女性沒什麼不同。

沒有陰道，那經血去哪了？余慕賢指出，女患者不僅沒有陰道，連子宮也沒長出來，她青春期時雖也好奇月經為何沒來，但因沒有不適也就沒特別留意，並沒有就醫，直到和男友發生性行為時出現困難，才就醫檢查。

余慕賢說，在與患者、家屬及男友討論後，她接受改良式的腹腔鏡手術輔助陰道成形術重建陰道，術後再以擴張水球放置於重建後的陰道1週，穩固移植的腹膜及擴張陰道，該手術有健保給付，約1到2小時就能完成。

「術後2個月後就可以開工了。」余慕賢笑說，患者重建陰道後，性生活相當美滿，「每次都是笑著來的」，但因沒有子宮，未來如要生產可能要借腹生子。

根據國外研究推算，台灣患者可能有約1000人，但目前每年三總僅會收治2至3名患者，余慕賢指出，這些病患不僅面臨生理上缺陷，有時心理壓力更嚴重，可能有很多人因為害怕開刀，不敢就醫，呼籲女性到了16歲月經還沒來，就應該留意並就醫檢查。1060116

(中央社)