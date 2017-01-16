詹啟賢若選黨主席 蕭萬長：支持

前行政院長江宜樺與前內閣閣員葉匡時等人籌組的「長風文教基金會」今天成立，前副總統蕭萬長趕到現場祝賀，他也表示，如果國民黨副主席詹啟賢表態參選黨主席，會支持。

蕭萬長、前行政院長陳(沖)、毛治國等人上午都出席基金會茶會，蕭萬長因有私人行程，最後一刻才趕到現場祝賀，蕭萬長說，看到這麼多好朋友大家在一起，他特別來給江宜樺打氣，相信基金會成立，對社會會有正面的作用，蕭萬長也與江宜樺交談甚久。

請辭國民黨副主席的詹啟賢傳出有意參選黨主席，蕭萬長受訪時指出，詹啟賢跟他有聊過有這樣的使命感。是否有給建議？蕭萬長說，他不敢給建議，「我支持」，他說，這是詹啟賢自己要做決定。

媒體追問，如果詹啟賢表態參選？蕭萬長說，「我支持他」。1060116

(中央社)