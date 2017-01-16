復出政壇？江宜樺：參選非服務社會唯一方式

前行政院長江宜樺成立長風文教基金會，是否意味2018將復出政壇，參與九合一大選？江表示，基金會宗旨替台灣找出路，希望幫台灣年輕人連結國際，跟選舉無關。（呂雪彗攝）

前行政院長江宜樺成立長風文教基金會，是否意味2018將復出政壇，參與九合一大選？江上午回答媒體提問表示「我的朋友都警告說人家只關心這個問題，我說不會吧？」，他說，基金會宗旨替台灣找出路，希望幫台灣年輕人連結國際，跟選舉無關。

江表示，選舉或從政、進入政府，都是寶貴經驗的工作，參選或進入政府是服務的方式，但不是唯一方式，當時離開行政院時說希望以更有創意方式服務社會，基金會就是這種方式。

至成立基金會是否曾和馬英九交流過？江宜樺說，成立之前沒有問過馬英九，也沒徵詢金溥聰，是自己的想法，出國期間慢慢醞釀，前政委管中閔到美國看我時說，覺不覺得曾經在內閣共事過的事情應該聚在一起，做一點對社會有意義的事情，與他心中想法不謀而合。

江說，內閣都感情不錯，經歷那麼多外在挑戰都有革命情感，沒有那麼多政治企圖，當我回來跟朋友說要成立基金會，他們都說滿好玩，願意加入，「不信你去問他們我有沒有提過選舉？有沒有講過這是馬英九的意思？」，很高興大家願意用正面態度支持基金會，外面聯想多想都沒有用。

至於為何沒有邀請馬英九、吳敦義出席今天成立茶會，江表示，今天茶場合沒有太多位置，有11位董事，有詢問邀請名單，蒐集之後就寄送，就這麼簡單。有這麼多政務官，也有很多不是政務官，有大學同學、太極拳班老師、企業界好朋友，應該讓真正事實可以呈現，長風不是只找政務官，長風是平台，希望連結社會各界，不要給政務官太大壓力，他們只是很單純想做一點事情。這不是政治的事情，因此沒有邀請政黨負責人。

(工商)