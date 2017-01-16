NBA》韋少第20次大三元 雷霆客場險勝國王
本季不斷寫下奇蹟的韋斯布魯克，16日前往沙加緬度踢館，全場攻下36分、11籃板、10助攻，繳出本季第20次「大三元」成績單，帶領雷霆122比118險勝國王。
韋斯布魯克與哈登可說是本季鋒頭最健的兩位球員，16日稍早哈登拿下本季第12次大三元，幫助火箭在布魯克林大勝籃網，相隔數小時之後，雷霆也在韋斯布魯克的大三元美技中氣走主場作戰的國王。
韋斯布魯克本季的20次大三元當中，雷霆只輸過4場，勝率高達75%，至今所拿到的25勝，韋少的大三元勝場數就貢獻了16場，尤其是目前場均還能保持30.8分、10.7籃板、10.5助攻的大三元水準，成就直追耆老「大O」羅伯森之後，堪稱本季最閃耀的巨星。
此役，雷霆在半場結束取得13分領先，第4節最後1分23秒還保有114比102優勢，沒想到考辛斯卻在這短短83秒內連得13分，一度幫助國王追至116比118，2分差距，可惜時不我予，最終仍以4分之差告負。吞下2連敗。
雷霆除了韋少外，另一位先發主控歐拉迪波也貢獻了23分，替補中鋒坎特更是挹注了29分、12籃板，表現比先發中鋒亞當斯來得出色，阿布里恩斯13分。
國王陣中雖有3人得分超過20分，但反撲的時機來得太晚，考辛斯31分、11籃板、7助攻，蓋伊22分、10籃板，達倫柯利生21分，托利佛10分。
(中時電子報)
文章來源：中時電子報運動專頁
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