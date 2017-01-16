侯友宜：當戰鬥雞 為新北市民全力以赴

我要評比

外界關注是否參選下屆新北市長的新北市副市長侯友宜今天表示，願意為市民當戰鬥雞打拚。不過，要做好民生相關議題，才能累積小事成就大事。

侯友宜在新北市長朱立倫出國期間主持會議表示，重大市政建設，要以長遠眼光持續規劃，他期勉新北市政府公務人員以「一棒接一棒」精神努力。

侯友宜主持元宵提燈記者會受訪時表示，記者問他的抱負，他一直覺得，很多事要靜下心，從小事做起。「很多小事做好，累積起來就是大事。」

他說，小抱負就是希望今年要務實做好民生與經濟議題，讓民眾有小幸福，可提升薪資，累積小確幸就是大幸福。「人生就是做好當下的事」，不必想太多。

今年新北市元宵兩款造型提燈，取名「麻油雞」與「桶仔雞」。侯友宜表示，民眾吃到這些美食都是小確幸，今年願望與小抱負是要務實把握每分每秒，為民眾創造幸福。

記者追問，「要不要當新北戰鬥雞，讓市民都有桶仔雞可以吃嗎？」

他說，只要在新北市1天就積極做事，全力以赴，把握當下，替民眾創造更多幸福，「我們都願意、樂當戰鬥雞」創造幸福感、回饋給市民。

侯友宜表示，當戰鬥雞創造幸福是應盡義務，至於其他議題沒意義。民眾現在最關心的是物價上漲等民生重要議題，其他的事不需討論，更不需瞭解。1060116

(中央社)