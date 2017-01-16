范瑋琪讚「有什麼難得倒妳」小S認不會拍X片
小S日前拍攝蔡康永電影處女作《吃吃的愛》暫告段落後，熱愛下廚的小S近日常在臉書分享她的烹飪大小事，小S昨（15日）則招待好友阿雅以及黑人、范瑋琪（范范）夫妻到家中作客，面對好友茹素與葷食的飲食習慣，依舊難不倒小S，讓范瑋琪直呼「有什麼難得倒妳」，小S回答依舊不改犀利風格。
第一次煮飯給好姊妹吃的小S，為了阿雅吃素的習慣以及愛吃肉的黑人，準備了多道素時和葷食，並嘗試首次煎牛排，小S感性說：「我覺得好Happy我有學做菜，因為做菜給姊妹吃，真的太開心了。」而小S品嚐自己做的玉子燒後，更是直誇自己很有才華。
范瑋琪對小S的廚藝更是讚譽有加，忍不住問：「到底有什麼難得倒妳啊」，小S回答依舊不改犀利風格，妙回：「拍A片吧」，神回覆逗樂范范，也讓網友直呼好狂。
(中時電子報)
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