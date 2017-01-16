台灣樂金疑涉仿冒 侵權市值逾4千萬元

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警方查扣「THE FACE SHOP」菲詩小舖侵權商品2591件，侵權市值逾4000萬元。（葉書宏翻攝）

台灣樂金自韓國進口與My Other Bag聯名的粉餅盒，上頭的圖樣近似精品LV商標，遭LV公司跨海提告，該進口產品在韓國已下架。（葉書宏翻攝）

警方查扣侵權商品2591件，侵權市值逾4000萬元。（葉書宏翻攝）

韓國LG樂金集團旗下的台灣樂金生活健康股份有限公司疑進口與LV相似圖樣的粉餅盒組，保二總隊刑事警察大隊獲報前往位於桃園倉庫，查扣侵權商品2591件，粗估侵權市值逾4000萬元，總經理陳子儀否認侵權，訊後仍被依違反商標法法辦。

據了解，台灣樂金生活健康擁有實體店面「THE FACE SHOP」菲詩小舖，自韓國進口與My Other Bag聯名的粉餅盒，上頭的圖樣近似精品LV商標，遭LV公司跨海提告，該進口產品在韓國已下架。

警方調查，該公司自去年10月底開始，透過實體店面及網路通路銷售三款粉盒、鏡子及袋子，與知名精品商標LV相似，商品僅上架數日，保二總隊偵查第一隊獲報，直搗位於桃園的倉庫及總公司查扣侵權商品2591件。

警方指出，查獲的3款氣墊粉盒、鏡子、袋子，雖稱是取得美國設計品牌My Other Bag之授權銷售，然而從部落客、一般消費者的反應中可知，商品介紹對知名商標的依附程度，遠遠大於商品本身，一般消費者無從得知其實是未經商標合法授權的侵權商品。

台灣樂金生活健康股份有限公司總經理陳子儀否認侵權，訊後仍被依違反商標法法辦。

(中時)