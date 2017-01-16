澎抽驗年節食品與餐廳 都符合規定

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農曆春節將近，澎湖縣衛生局最近抽驗市場50件年節應景食品和20家餐廳業者年菜，經檢驗結果，都符合規定，民眾可安心選購，快樂過春節。

澎湖衛生局為保障消費大眾採購年節食品安全，最近在馬公北辰傳統市場、南北貨行、連鎖賣場、零售商店等店家攤販，共抽驗有醃漬蔬果、即食豆製品、堅果加工食品、水產加工品、肉加工品、糖果、蜜餞及米濕製品等50件年節食品，均與規定相符。

另外，澎湖衛生局針對轄內20家供應年菜或圍爐餐廳，進行稽查菜食材來源、製作、配膳及從業人員個人衛生等，確保民眾年節食的安全與衛生。

澎湖衛生局長陳淑娟表示，此次年節食品，檢驗包括防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、亞硝酸鹽等項，均符合規定。

陳淑娟呼籲民眾於年節期間，應注意飲食均衡、適量，避免攝取過多食物熱量及暴飲暴食，才能開心平安過好年。1060116

(中央社)