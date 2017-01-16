退將違規赴陸擬改罰款 綠委：不痛不癢

民進黨團書記長劉世芳今針對退將違規赴陸政院擬改罰款表示，罰則太輕，對退將不痛不癢，不取消退休俸，沒有辦法達到警示的效果。

媒體報導，有關退將赴陸，政院傾向涉密層級高之官員與將領，管制3年後，由原機關自行決定是否繼續列管報備，若違規不會取消退休俸，而是處罰鍰新台幣1萬至5萬元。

對此，民進黨團書記長劉世芳今天受訪表示，取消退休俸牽涉到銓敘部要修改法律，行政罰款有考量空間，但退將退休俸1個月高達10到20萬，只處罰1萬元不痛不癢，取消退休俸才有可能達到警示的效果。

國民黨團副書記長李彥秀則表示，罰款罰多罰少不是重點，應思考如何凝聚退將對台灣的向心力。退將去參加陸官方活動觀感不好，但是若只是文化參訪交流，這應有所區別，不能說只要退將一出去就說退將洩密。

時代力量黨團總召徐永明說，一定要處理到退休俸，蘿蔔跟棒子都要有，才能約束退將的行為，若只是單純罰款，完全沒有嚇阻效果，新政府須嚴肅面對。現外有遼寧艦，內又有退將赴陸，對國安有很大的衝擊。1060116

(中央社)