無薪休假 家數人數均減少

勞動部今天公布最新無薪休假人數及家數統計，截至106年1月15日止，共有10家249人，人數與家數都較上期減少。

勞動部今天公布本期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共計10家，通報人數249人，實際實施人數249人。上期（105年12月31日）家數計21家，通報人數529人，實際實施人數529人。

上期事業單位中，目前已有11家停止實施「無薪休假」，另無新增家數，累計減少11家，通報人數減少280人，實際實施人數減少280人。本期多數事業單位之實施人數在50人以下，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日以下。

勞動部說，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，作為協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時的勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，即主動聯繫提供協助。

鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練的課程或該企業申請辦理的課程，以持續發展及提升個人所需技能。1060116

(中央社)