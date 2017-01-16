土耳其貨機濃霧中撞民宅 死者增至32

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吉爾吉斯主要機場當局表示，1架土耳其貨機今天在濃霧中試圖降落時墜落住宅區，死亡人數已增到至少32人。

吉爾吉斯緊急單位發言人告訴法新社，土耳其航空公司（Turkish Airlines）貨機從香港起飛前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul），途經吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek），並在上午7時30分左右墜機。

緊急單位發言人說，多數死者來自附近達恰蘇村（Dacha-Suu）。醫療衛生部門表示，4名機師也罹難。

伊朗新聞電視台（Press TV）網站也報導，據說死者大多是村民。

根據路透社，這架土耳其航空公司貨機今天在吉爾吉斯馬納斯（Manas）機場附近墜機。根據機場當局，這架波音（Boeing）747飛機原定中途停留馬納斯。

緊急單位官員表示，貨機失事導致村內至少15棟建築物受損。（譯者：中央社盧映孜）1060116

(中央社)