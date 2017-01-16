高雄高分院長交接 李彥文掌印信
台灣高等法院高雄分院16日上午舉行新卸任院長交接，在高院院長石木欽監交下，新任分院長李彥文從卸任分院長張清埤手中接過印信，隨後宣誓就職。
李彥文是司法官第18期結業，歷任司法院民事廳長、台中地院院長、最高法院法官、庭長。致詞時他特別提到人民對司改的期待，並以「司法是為人民而存在，要讓人民對司法有信心」，期勉同仁挽回低落的司法形象。
除高院院長石木欽、高雄高等行政法院院長楊惠欽、高雄高分檢檢察長楊治宇、高雄律師公會理事長周元培等人也受邀出席交接典禮。卸任的張清埤於2015年8月調派至高雄高分院，之後將轉任公務員懲戒委員會。
(中時)
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