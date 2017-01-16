MLB》美媒：藍鳥與包爺接近達成協議

包提斯塔有望重返藍鳥懷抱。(美聯社資料照)

「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)至今新東家未定，逼不得已降價盼重返藍鳥，卻因價碼談不攏，使得包爺依舊在市場流浪，日前曾傳印地安人、金鶯都想搶人，不過舊愛或許還是最美，「包爺人生」似乎有望劃下句點，美媒16日報導指出，雖未獲得藍鳥證實，但包爺與藍鳥已接近達成協議。

包爺季後離開藍鳥，期望能從自由市場撈回一紙長約，然而36歲的年紀，以及打擊退化、難管理等原因，導致乏人問津。他為了保有舞台自願降價，與藍鳥重啟協商，但藍鳥卻不想給他高於一年1720萬美金合格報價的合約，雙方遲未達成共識。

經過漫長的等待，現在包爺似乎可以放心了！大聯盟記者桑契斯(Jesse Sanchez)透露，已有消息指出藍鳥與包爺的協商，只剩下談妥合約細節、完成體檢的部分，幾乎確定他將重返藍鳥，不過最重要的合約總值，尚沒有進一步消息。

包爺回鍋，不過藍鳥的補強還沒結束，在他們似乎無意簽回桑德斯(Michael Sanders)的情況下，還打算再找兩名外野手助拳，對象雖還沒決定，不過先前曾傳其中一個人選，可能是海盜的「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)。

(中時電子報)