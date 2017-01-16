西安2800年前小麥粒 改寫傳統觀點

中國大陸陜西考古人員近日在西安西周鎬京遺址進行挖掘工作，其中一個灰坑中出土了大量的小麥碳化顆粒，這個發現對「大陸北方小麥開始廣泛種植是在漢代」的傳統觀點提出挑戰。

綜合新文化報、央視等陸媒報導，小麥原產於西亞或阿富汗，以前在大陸新疆和甘肅等地的史前遺址中曾經發現過少量碳化遺跡。

繼陜西寶雞周原先周遺址發現小麥以來，西安西周鎬京遺址中又出土了大量的小麥碳化顆粒，說明至少在西周中期，小麥已經在國都鎬京（周武王滅商後定都鎬京）周圍開始規模化種植。

鎬京遺址位於現今西安長安區斗門街道附近，是當年西周都城所在地。

2016年，陜西省考古研究院對鎬京遺址持續進行考古發掘，在一個西周中期用於填埋垃圾的灰坑裡，考古人員發現了一批碳化的小麥顆粒，雖然距今有2800多年，但小麥顆粒形狀依舊保存完好。1060116

(中央社)