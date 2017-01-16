湯瑪斯創紀錄速度 連伍茲也不夠看！

湯瑪斯一戰成名，寫下連伍茲都望塵莫及的美巡36洞與72洞最低桿紀錄。(美聯社資料照)

年僅23歲的湯瑪斯，自去年10月CIMB菁英賽贏得2016-2017球季首冠，至16日在夏威夷落幕的SONY公開賽為止，短短2個月就襲捲美巡3冠，在美巡掀起「湯瑪斯旋風」，這股氣勢不不下於前不久在美、日巡5戰奪4勝的日本1哥松山英樹，更不輸給曾稱霸全球高壇的伍茲。

湯瑪斯也許在美巡還算是稚嫩的新人，早在2013年轉入職業之前就被視為是支潛力股，16歲就以外卡打過1場美巡賽，成為美巡史上第3年輕的參賽選手。轉入職業之後，他按部就班從美巡次級巡迴賽打起，2014年參加20場威巡獲得7場前10，最終以年度獎金榜第3從威巡畢業，取得美巡參賽卡，當年在美巡打7場，獲得1場前10。

湯瑪斯2015年真正投入美巡整個球季，這年他打30場，拿下7場前10，2016年再以全卡資格參加28場，於馬來西亞舉行的CIMB菁英賽奪得美巡首冠。

若從2014年開始躍上美巡開始算起，湯瑪斯等於第3個球季才贏得美巡首冠，開張首勝雖不及前球王伍茲轉職業第2年就在1997年贏得包括美國名人賽在內美巡4冠，但，他近2個月贏得3冠的速度與在SONY公開賽創下的紀錄，連伍茲全盛時期也望塵莫及。

湯瑪斯SONY公開賽狂飆59桿，為美巡史上第7人、第8次締造這個佳績；今年41歲伍茲生涯不曾打出5字頭成績，至今還成不了「5字頭俱樂部」成員。

湯瑪斯SONY公開賽4輪總桿253桿(-27)，以美巡史上72洞最低桿攻頂奪下美巡生涯第4冠、2016-2017第3冠與2連冠；伍茲呢！生涯72洞最低桿在2007年巡迴錦標賽締造，總桿為257桿，差了湯瑪斯4桿。

伍茲到2013年為止，美巡贏了79冠，至2008年美國公開賽，大賽奪了14勝。或許湯瑪斯職業生涯追不上伍茲的美巡、大賽勝場數，但又如何！能在23歲之齡就成為「5字頭俱樂部」成員、締造美巡、36洞與72洞最低桿紀錄，已可以讓他名留青史了。

(中時電子報)