談台中軌道運輸計劃 林佳龍：別以台北看天下

台中市長林佳龍今日指出，交通投資應有整體都市規畫思維，從社會總體效益來分析，而非只從政府財政角度來看。（陳世宗攝）

大台中山手線對都市縫合有重大助益，亦矯正過去城鄉發展的失衡！台中市長林佳龍16日說，交通投資應有整體都市規畫的思維，從社會總體效益來分析，人民的聲音更應納入交通規畫，而非只從政府財政角度來看；台中以未來50年發展需求，「以人為本」思維構整體運輸網，「不要以台北看天下」。

林佳龍今天在市政會議中說，交通投資應從社會總體效益分析，而非僅從財政角度來看，台中市軌道運輸計畫，包括財務規畫等內容均符合中央規定；或許有部分專家受到學術制約，難以接受新事物無法與時俱進，但台灣已進入開放政府時代，人民聲音應納入交通規畫中。

針對交通部檢視各項交通建設！林佳龍指出，山手線可矯正過去城鄉發展失衡，對都市縫合有重大助益，同樣都是台中市偏遠地區不應成為二等公民。軌道運輸並非全部都是新建，像山手線就是既有山線、海線，彼此串聯，市府可協助台鐵發展短程運輸，扭轉劣勢轉型為區域運輸系統。

林佳龍說，有人認為軌道建設「有辦法生、沒辦法養」或是「違反時代潮流」，做為反對理由，事實上他的看法剛好相反。像美國洛杉磯、舊金山的車子多、到處塞，促使當地政府反思應回歸綠色、人本的軌道運輸；西雅圖甚至提出未來30年軌道運輸的計畫。

交通局長王義川質疑，為何高鐵延伸到台北南港是「省」9分鐘，但延伸到屏東就變成「只省」9分鐘？他能體諒審查委員沒住在台中，但也請大家「不要用台北看天下」，市交通局將與交通部審查委員持續溝通，盼他們能到台中市住幾天，市交通局將親自帶他們深入瞭解。

王義川強調，整體軌道路網才是城市永續發展的基礎，山手線計畫在自償率上不僅已通過行政院核定標準，投資9百多億將可創造1600多億元的效益，並帶動台中山海線、南苗栗、北台中的彼此串聯，對都市發展的效益非常大。

(中時)