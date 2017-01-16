韓國瑜：都要求高額保證金了 連署可以拿掉了
國民黨主席選舉目前已有四人表態參選，國民黨副主席郝龍斌昨受訪時表示，黨員連署門檻其實是沒有必要的。北農總經理韓國瑜今天也呼應這樣的說法，韓國瑜指出，選舉辦法裡頭就有規定繳交高額保證金了，自然就可以過濾掉不是真的要選的無聊人士，因此對於連署門檻的要求也應該可以拿掉了，才能展示國民黨「開大門，走大路，不搞技術性封殺。」
外界好奇韓國瑜突然殺出來參選是否有信心獲得連署，韓國瑜不透露他背後有誰，但他表示，許多人在他宣布參選後透過各種方式聯絡他，支持者是「湧出來」，加上過去許多地方上的朋友，還有一些有頭有臉的政治人物願意幫忙，只是礙於檯面上太多候選人不想曝光。但韓國瑜也坦承連署門檻是他最大挑戰，他也會擔心重複連署的問題。
前陣子才請辭的國民黨首席副主席詹啟賢對於是否投入選戰，也表示自己會在年前做決定。韓國瑜對此表示祝福，他也希望更多人一起參選，無論是國民黨立院黨團書記長江啟臣或是新北市長朱立倫都可以，「伸展台上模特兒越多越能看出誰身材最好。」
而民進黨台北市議員梁文傑日前指控韓國瑜陪吳敦義兒子在第一果菜市場的尾牙逐桌敬酒，懷疑韓參選是替吳「助攻」，韓國瑜則反控當天在場陪吳子敬酒的還有民進黨新北市黨部副主委，還有民進黨的金主，如果按此邏輯，「民進黨也支持吳敦義？」
韓國瑜強調，台灣人注重面子，若是郝龍斌的父親郝伯村在場，他一定也會跟著大家去敬酒，這叫做人情義理，跟陰謀沒有關係，「開弓沒有回頭箭，一定參選到底。」
(中時)
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