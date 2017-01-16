北市抽驗年節食品 4件不符規定

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台北市衛生局今天公布年節食品檢驗結果，抽驗包含脫水蔬果、即食豆製品等200件，其中4件不符合規定，包含2件「金針」、1件「木耳」及1件「葡萄乾」不合規定。

衛生局公布年節食品檢驗結果，在農曆年前派員至賣場、超市、傳統市場、食品行、小吃店等地抽驗，抽驗包含脫水蔬果、即食豆製品、穀類食品、烘焙食品、糖果及果凍、米濕製品等200件。

衛生局說，其中有4件不符合規定，包含2件「金針」檢出漂白劑二氧化硫超量，其中1件檢出二氧化硫12.64g/kg，為標準值3倍；1件「木耳」及1件「葡萄乾」分別檢出殘留農藥殺蟲劑「陶斯松」及「因得克」。

分析近3年，年節食品不合格率較高的竹笙及金針抽驗結果，衛生局表示，竹笙不合格率由73%，逐年下降至0%；金針不合格率由29%，逐年下降至2%，顯見持續抽驗市售產品與公告合格與不合格名冊管理策略奏效。

衛生局同時執行45件包裝食品標示檢查，結果均符合規定。

針對品質檢驗添加物不合格產品，衛生局會依違反食品安全衛生管理法規定，可處製造業者或責任廠商新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

若無法交代來源，則依可處販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰；殘留農藥不合格產品，也可依違反食品安全衛生管理法等規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，上述不符規定產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理。

衛生局提醒，選購金針、木耳等產品時，應避免選擇顏色太鮮豔、聞起來有刺鼻味道、非自然原味等，業者必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。

金針經浸泡處理後，可去除大部分殘留二氧化硫，建議消費者在烹調金針前，先把乾製金針以水浸泡，扭乾並重複步驟2次至3次，就可將二氧化硫殘留去除約70%；若開蓋煮沸約3分鐘，使二氧化硫揮發，也可去除90%以上殘留量。

民眾在食用或烹調蔬果之前，簡易先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，有助於去除殘餘的農藥。1060116

(中央社)