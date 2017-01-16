韓檢申請逮捕李在鎔 法院決定批准與否

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南韓檢察官今天向發院申請逮捕令，要在與南韓總統朴槿惠遭彈劾有關的政治醜聞中，依賄賂逮捕南韓財團三星（Samsung）繼承人李在鎔。

法新社報導，調查本案的檢察官聲明指出，他們向首爾法院申請簽發李在鎔的逮捕令；李在鎔為三星集團會長李健熙之子。

路透社引述韓聯社報導說，法院預計18日召開聽審，決定是否批准逮捕李在鎔。（譯者：中央社許湘欣）1060116

(中央社)