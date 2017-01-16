《時來運轉》頂尖對決再一章 勇士要在主場討回顏面

杜蘭特（左）與柯瑞都希望主場迎戰騎士，能討回顏面。（美聯社資料照）

NBA會在美國兩大重要節日安排精彩賽事以饗球迷，分別是聖誕節與馬丁路德金恩日（Martin Luther King, Jr. Day），而上季總冠軍賽交手組合勇士對騎士，顯然被NBA視為最重要的比賽，繼勇士在聖誕節作客騎士主場後，騎士也將在馬丁路德金恩日作客勇士主場，這也是兩隊本季例行賽最後一次交手，若要再看到兩隊遭遇，勢必得等到總冠軍賽，這也是兩隊目標。

騎士隊厄文會再演絕殺秀嗎？（美聯社資料照）

勇士隊與騎士隊連續兩季在總冠軍賽交鋒，勇士2014-15球季在第6戰拿下冠軍，騎士則在2015-16球季於1勝3負絕境中，逆轉拿下隊史首冠，儘管詹姆斯不願承認兩隊是世仇關係，尤其他舉出過去曾3度在總冠軍賽對決馬刺的例子，但無論是本季才轉隊到勇士的杜蘭特，以及本月初才轉戰騎士的射手柯佛，都嗅出兩隊對戰氣氛都認為對方正是死敵。

連同季後賽在內，勇士與騎士最近3季交手18場比賽，各是兩隊對戰次數最多的球隊，儘管各有球員變動，但騎士詹姆斯、厄文等，以及勇士柯瑞、克雷湯普生俱在，兩隊彼此都是對方「最熟悉的敵人」，勇士雖以10勝取得優勢，但騎士最近4次交手全部拿勝，包括上季總冠軍賽3連勝逆轉，以及去年聖誕節1分逆轉勝。

騎士隊韌性驚人，本季在最後5分鐘差距在5分以內的比賽，騎士戰績是誇張的14勝2敗，關鍵時刻的穩定性是克敵制勝的關鍵，扮演重要角色的不只詹皇，還有厄文，包括上屆總冠軍賽最終戰，以及去年聖誕節一戰，勇士隊都是敗在厄文的致勝跳投，台灣時間明天早上9點再對決，是勇士突破陰霾，還是騎士再勝，恐仍要到比賽終了前才能決定。

值得一提的是，勇士在主場迎戰騎士前，已休息3天，這也是勇士本季首度在休息3天後出賽，照理說是兵強馬壯，但若以上季數據來看，勇士休3天的戰績是2勝1敗，平均得分112.0分不如整季114.9分，失誤也偏多，而騎士休兵2日自加州沙加緬度轉戰奧克蘭，本季騎士休兵2天後的戰績是7勝1敗，平均得分122.1分優於整季117.5分，但失分112.1分也高於整季105.5分。

(中時電子報)