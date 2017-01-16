中市府票選10大創新政策 公車10公里免費奪冠
台中市政府舉辦「重大創新政策票選活動」，由市府員工投票選出前10名。「台中市公車10公里免費」獲選第一名，「托育一條龍」、「托老一條龍」、「老人假牙補助」、「食安139」、「摘星青年、築夢台中計畫」、「愛鄰守護隊」、「路平專案」等政策紛紛入選。市長林佳龍16日期盼持續提升施政效能及服務品質。
台中市104、105年度各機關推動創新政策共有88項，經市府研考會綜合評估創新程度、立論完整性、重大性、績效感受度、受益對象多寡、回饋性、效益及未來發展性等指標後，評選出37項，由市府員工票選前10名。
林佳龍表示，將適逢年節，獲獎政策中「食安139」恰可發揮為市民食品安全把關的能量；「愛鄰守護隊」是跨局處合作成果，透過主動發掘服務需求、進行預防處理等守護市民，今年也獲得衛生福利部健康城市暨高齡友善城市「康健獎」肯定，同仁努力有目共睹。
交通局長王義川說，公車10公里免費政策獲得票選第1名的肯定，台中公車使用率去年提升8％，六都第一；目前電動公車是全國最多，並透過秘密客公車評鑑瞭解服務品質，調查年齡涵蓋老、中、青，做為提升服務質量的策略，未來將持續挹注資源營造優質交通路網。
研考會表示，票選活動從去年12月8日至16日止，每人限投1次、最多10票為限，總投票人數2689人。為鼓勵市民參與市政，資訊中心將於今年擴大舉辦相關網路投票，使中市各項施政措施或政策推動能廣納民意，體現直接民主的精神，並將市政行銷出去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。