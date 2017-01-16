中市府票選10大創新政策 公車10公里免費奪冠

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台中市政府票選10項重大創新政策，公車10公里免費勇奪第一名殊榮！（陳世宗攝）

台中市政府舉辦「重大創新政策票選活動」，由市府員工投票選出前10名。「台中市公車10公里免費」獲選第一名，「托育一條龍」、「托老一條龍」、「老人假牙補助」、「食安139」、「摘星青年、築夢台中計畫」、「愛鄰守護隊」、「路平專案」等政策紛紛入選。市長林佳龍16日期盼持續提升施政效能及服務品質。

台中市104、105年度各機關推動創新政策共有88項，經市府研考會綜合評估創新程度、立論完整性、重大性、績效感受度、受益對象多寡、回饋性、效益及未來發展性等指標後，評選出37項，由市府員工票選前10名。

林佳龍表示，將適逢年節，獲獎政策中「食安139」恰可發揮為市民食品安全把關的能量；「愛鄰守護隊」是跨局處合作成果，透過主動發掘服務需求、進行預防處理等守護市民，今年也獲得衛生福利部健康城市暨高齡友善城市「康健獎」肯定，同仁努力有目共睹。

交通局長王義川說，公車10公里免費政策獲得票選第1名的肯定，台中公車使用率去年提升8％，六都第一；目前電動公車是全國最多，並透過秘密客公車評鑑瞭解服務品質，調查年齡涵蓋老、中、青，做為提升服務質量的策略，未來將持續挹注資源營造優質交通路網。

研考會表示，票選活動從去年12月8日至16日止，每人限投1次、最多10票為限，總投票人數2689人。為鼓勵市民參與市政，資訊中心將於今年擴大舉辦相關網路投票，使中市各項施政措施或政策推動能廣納民意，體現直接民主的精神，並將市政行銷出去。

(中時)