張花冠接農委會主委？ 曹啟鴻：好歹等我吃完尾牙

農委會主委曹啟鴻(右)與嘉義縣長張花冠(左)一同出席嘉義友善環境農業觀摩會。（余信賢攝）

農委會今年推動新農業方案，辦理促進友善環境農業，善用各種肥料資材，今日在嘉義水上鄉大崙村舉行觀摩會。農委會主委曹啟鴻親臨現場，縣長張花冠也一同到場。曹主委說明有媒體報導下屆主委會是縣長張花冠，主委笑著說要走也要等我尾牙吃完再走。

農委會在106年將投入新台幣12億元，啟動6大友善環境耕作肥料補貼措施，輔導農民減少使用化學肥料。目前農民使用有機肥料佔總體肥料用量為15％，化學肥料的比例還是居高不下，因此曹主委宣布提高獎勵農民施用有機質肥料，農田地力改善等各項補助。引導農民多使用有機質肥料，減少使用化學肥料，如此農地才能夠循環利用。

啟鴻表示，友善農業環境面積要擴大，今年面積要一萬公頃，明年二萬公頃，以每年增加一萬公頃的目標為主。目前已減少化學肥料為目標，增加補助有機肥料的補助，每公斤補助5000元。曹主委還打電話給郭華人老師，郭老師要曹主委好好的做，不然最近時報週刊報導，張花冠要接任你的位置。自己很開心要接任的是張花冠不是別人，至少等農委會辦完尾牙之後再走也可以。

縣長張花冠說，曹主委在當任屏東縣長的時候就很注重綠能環保永續經營以及農村再生。現在擔任農委會主委對這方面的政策也相當積極推動，對嘉義縣的農業非常重視，對農業升級，產業升級有貢獻。

張花冠強調，外面的謠傳都是錯的，曹主委繼續當主委才是最好。

(中時)