小英談「勞工自立自強」 勞動部長：總統在強調修法的好
蔡英文總統日前表示「勞工要自立自強」，引發外界爭議。勞動部長郭芳煜今(16日)緩頰表示，總統用意是強調勞基法修法後，對勞工權益提升很多，會好好處理相關配套與函釋，不悖離立法意旨，不傷害勞工權益也符合企業需求。
日前蔡英文在出訪專機上與媒體談話時，表示「台灣勞工都不自己去跟資方說，而是來跟政府抗議，政府公親變事主」，要勞工「自立自強」。郭芳煜重申，勞基法修法針對勞工權益大幅提升，總統講話用意也是要特別強調。
另針對勞基法第34條修正，規定勞工輪班更換班次時，至少應有連續11小時休息，恐嚴重衝擊3班制或須輪班產業，施行日期改由行政院訂定，備受關注。郭芳煜今天也說，影響產業以運輸業最大，尚須與相關單位好好研究。
郭芳煜指出，例如台鐵司機員需要養成時間，立法院曾允諾1年緩衝，通過條文則更給予更大彈性空間，與其急就章上路，不如盡力溝通、妥善處理，加上仍受立委監督，「能提早就會提早」，但目前談上路時間「言之過早」。
(中時)
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