高雄貝登堡盧安華公祭 享壽96歲

我要評比

成立台灣第一個童軍團，畢生致力於童軍教育，人稱「盧團長」、「高雄貝登堡」的岡山國中退休教師盧安華在本月7日清晨辭世，享壽96歲。家屬訂於今(16日)上午10時在岡山介壽西路聖文生天主堂舉辦公祭。

盧安華於西元1922年出生廣東梅縣的客家庄，出身望族，在家中排行老四，師專畢業後就投入教童軍課。

1947年，在同鄉引薦下，到台灣屏東市立第三中學任教，即為現在的萬丹中學，不久便籌辦了台灣第一個童子軍團。

未料之後兩岸分治，盧安華長留台灣70年之久。他在台灣童軍教育深耕，帶學生走出教室露營、野外求生，玩尋寶遊戲、看星象、打旗語，在童軍領域名聲響亮，先後到內埔中學、岡山高中等校教課。

岡山國中校長劉述先非常賞識他，力邀其到岡中任教，自此春風化雨30年，成為岡中童軍難忘的盧老師。

盧安華屢次代表國家參加世界童軍大會，獲獎無數，一生奉獻給童軍教育，被譽為台灣童軍之父；其所編制童軍教材，創辦木章、羅浮訓練，迄今仍影響深遠。

(中時)