印尼政爭武器 褻瀆宗教指控雙面刃

我要評比

特派員看世界專欄雅加達省長鍾萬學被控褻瀆可蘭經案引發政局騷動。在以多元宗教立國的印尼，褻瀆宗教是禁忌，經常被有心人士做為政爭的武器。只是這把雙面刃，能傷人也會反噬。

雅加達省長鍾萬學將參加2月大選，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干穆斯林團體認為此話「侮辱可蘭經」，發起數波抗議示威活動，檢方並起訴鍾萬學。

還原鍾萬學先前在千島群島的演講，主題環繞在當地的養殖漁業發展，近1小時40分的演說中，他提到對手引用可蘭經文、要民眾不要把票投給非穆斯林的候選人，這是政敵愚弄大眾的手法。

沒想到，此話一出，被有心人截取演說中提及可蘭經的部分，剪成13秒的影片上傳網路，指控他褻瀆可蘭經。

事實上，雖然印尼穆斯林人口超過85%，但並非以伊斯蘭律法治國，印尼的「建國五原則」（Pancasila）才是國家最高的指導綱領。

「建國五原則」為首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義。

在宗教的部分，「建國五原則」強調印尼人民要信仰真神，但未明定何種宗教才是真神。

印尼憲法保障宗教自由，也要求印尼公民必須有信仰。印尼政府承認6種宗教，包括伊斯蘭、基督教、天主教、印度教、佛教以及孔教，而且每個人都必須在身分證的宗教欄填下宗教信仰。

部分政治人物看準「宗教信仰」在印尼社會的重要性，以指控「對手褻瀆宗教」作為武器攻擊競爭者時有所聞，鍾萬學案並非頭一遭。

印尼總統佐科威在2014年總統大選前民調一直保持領先，但隨著對手的抹黑攻訐，領先幅度逐漸縮小，甚至一度被對手超前。

外界分析，選前佐科威民調一度下滑主因對手陣營抹黑他是華人，並質疑他是基督徒，不是穆斯林。

面對抹黑攻訐，佐科威和核心幕僚在選前3天「冷靜日」飛往中東聖城麥加沉澱心情，並破解他被指是基督徒的流言，最後擊敗對手。

一旦宗教爭議被透明、快速的資訊平台戳破假象，被政治人物實際的政績和前瞻性的政見取代時，「宗教牌」不但未必傷得了對手，反而會反噬自身。

以指控鍾萬學褻瀆宗教案來看，當初主導穆斯林上街抗議他褻瀆可蘭經的強硬派穆斯林團體領袖，怎麼也沒想到「風水輪流轉」，自己之後也成為宗教褻瀆案指控的對象。

印尼天主教學生協會（PMKRI）和學生和平研究所（SPI）日前向警方舉報伊斯蘭防衛者陣線（FPI）主席哈比比利奇（Habib Rizieq）在講道時發表褻瀆基督教的言論。

哈比比利奇當時的言論被拍成影片和上傳到推特（Twitter）和Instagram。影片中，哈比比利奇說，「如果上帝要生育，誰會負責接生呢？」

印尼天主教學生協會會長安杰里尤斯（Angelius Wake Kako）表示，他在聽到哈比比利奇這番言論後，感覺受到侮辱和傷害。

他說，所有印尼人應該尊重印尼多元化社會，不應該插手其他宗教。只有基督徒才懂得基督教信仰。任何不知道基督教的人，最好是閉嘴。

印尼警方已向相關證人取證，著手調查此案。

不僅被控褻瀆基督教，哈比比利奇還被指控侮辱印尼建國原則及印尼國父蘇卡諾。

他日前在演說中提到，印尼開國總統蘇卡諾當時把信仰全能真主放在印尼「建國五原則」的最後一項，而雅加達憲章則把信仰全能真主放在「建國五原則」第一項。

哈比比利奇這番談話影片被流傳後，蘇卡諾的女兒淑瑪娃蒂（Sukmawati Soekarnoputri）向警方舉報他侮辱「建國五原則」和蘇卡諾。

印尼警方也對此案展開調查，傳喚哈比比利奇到案說明。

印尼政壇中，把「褻瀆宗教」作為政治鬥爭的武器，雖能在短時間內累積衝撞的能量，但這股力量一旦被開啟，不是任何人或團體能夠完全掌控駕馭，稍有不慎，恐會反噬自身。1060116

(中央社)